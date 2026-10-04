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Брюссель отклонил предостережение Москвы, все посольства ЕС остаются в Киеве

Брюссель отклонил предостережение Москвы, все посольства ЕС остаются в Киеве

Страны Евросоюза отвергают угрозы России, все 25 посольств европейских стран останутся в Киеве, заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

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Новый комментарий от пользователя
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наталья никифорова

Значит надо бить по посольствам и пусть попробуют вякнуть. Их предупредили. Эти твари специально торчат в Куеве, считая что Россия не посмеет бить по нему, пока они там торчат. Надо трахнуть где-нибудь рядом, чтобы у них все окна повылетали, может тогда задумаются, твари обнаглевшие от безнаказанности. Я одного не понимаю. Сколько мы будем им что-то говорить. Это разговор глухого с слепым. Мразь фашистская понимает только силу. Надо сравнять Куев с землей, и наконец раскурочить все пути въезда в недогосударство, чтобы было неповадно туда шляться. Да и Зелю уже пора укокошить. Эта тварь никогда не успокоится. Дождемся что Палантир совместно с американскими лабораториями зашлет какой-нибудь смертельный вирус на нашу территорию, или грязную бомбу, или химическое оружие. Давно пора было шарашить по всем этим лабораториям.