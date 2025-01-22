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Дуниг счел опасной либеральную элиту перед возможными переговорами по Украине

Дуниг счел опасной либеральную элиту перед возможными переговорами по Украине

Часть российской элиты, разделяющей леволиберальные взгляды, представляет опасность для России перед возможными переговорами по Украине, поскольку она может подтолкнуть страну к фатальным условиям урегулирования конфликта.

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