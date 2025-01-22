Часть российской элиты, разделяющей леволиберальные взгляды, представляет опасность для России перед возможными переговорами по Украине, поскольку она может подтолкнуть страну к фатальным условиям урегулирования конфликта.
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