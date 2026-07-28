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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Куда, по мнению Баркли, должен пойти Леброн? В G-лигу? Или «Хит» с Бэмом и Яннисом это не суперкоманда?»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст не считает обоснованной критику Чарльза Баркли в адрес Леброна Джеймса за его переход в «Филадельфию».

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