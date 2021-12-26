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Хабиб – об итогах 2021 года: «Это был однозначно лучший год в карьере Махачева»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подвел итоги года для партнера по команде Ислама Махачева, одержавшего в 2021-м три победы болевыми или удушающими приемами.

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