Народные Новости

918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Даю бесплатно:"Нет эмигрантов, нет преступлений". И не нужно собирать огромный совет из дармоедов по выработке мер по...Медведев: необход...
  • Иосиф Калинин
    Отсутствие в России унитазов - это излюбленная тема хохлов. Похоже, что они не по наслышке знают, что такое жить без ...Норкин отчитал ук...
  • Василий Блохин
    Ещё этот дельфин долбанный, ещё то гавно.Это не совпадение...

Жертвами обстрела Лантратовки в ЛНР со стороны ВСУ стали восемь человек

Жертвами обстрела Лантратовки в ЛНР со стороны ВСУ стали восемь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Лантратовку в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки ВСУ погибли восемь человек, еще 23 получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх