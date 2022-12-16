Жертвами обстрела Лантратовки в ЛНР со стороны ВСУ стали восемь человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Лантратовку в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате атаки ВСУ погибли восемь человек, еще 23 получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.