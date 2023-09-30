Российский полузащитник Алан Дзагоев объяснил решение перейти в греческий клуб «ПАС Ламия 1964». Футболист заявил, что в первую очередь его привлекло то, что в клубе играет бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии