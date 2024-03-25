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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Без схода Ферстаппена все сложилось бы иначе. Макс сказал, что легко держал темп Сайнса»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о неудачном Гран-при Австралии для Макса Ферстаппена: действующий чемпион сначала пропустил соперника из «Феррари» Карлоса Сайнса, а затем сошел из-за технических проблем.

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