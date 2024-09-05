Определены самые умные породы собак

Ученые назвали породы собак с наиболее высоким уровнем интеллекта. Эксперты отмечают, что эти четвероногие питомцы успешно справляются с дрессировкой, способны самостоятельно принимать решения и обладают рядом других полезных навыков.
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