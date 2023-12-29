Руководитель отдела опросов и социальных тенденций в международной исследовательской компании Клиффорд Янг сообщил, что большинство молодых американцев не поддерживают политику Байдена в отношении Украины.
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