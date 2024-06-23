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Будет вкусно

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Лимонные сырники

Лимонные сырники

Немного сока, цедры - и привычное блюдо станет незабываемым! Берем: На 10-12 сырников по 50-55 г 500 г творога 50 г сахара (или любой 30 г рисовой муки + еще немного для обваливания сахарозаменитель) сырников 1 яичный желток СО Сметана, семена мака Цедра 1 лимона и лимонная цедра для подачи Сок лимона   1 .

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