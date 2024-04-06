Мехико разрывает дипломатические отношения с Эквадором. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Президент Обрадор: Мексика разрывает дипломатические отношения с Эквадором
Комментарии
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Eduard
Да они на Западе придуриваются.Это шоу всемирное.Как бы борясь за права Челоаека,нац меньшинств,они ломятся в чужие страны,идет война,разруха и ничьи права Запад не интересует.Им пофиг кто от снарядов умирает,женщина,мужчина,дети,гей.Им все равно,о Праве на жизнь резко забывают.Та же Украина!
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8 час.
Eduard
Позорище! Тыкая,что тот нарушил Закон,сами его 10 раз нарушают.Это модно сейчас говорить о Законе и всюду его нарушать.Видать соблюдать Законы должны кто-то другие!
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8 час.
Eduard
В Посольство США вломитесь арестуйте мигранта оккупанта!
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8 час.
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