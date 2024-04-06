Президент Обрадор: Мексика разрывает дипломатические отношения с Эквадором

Eduard

Да они на Западе придуриваются.Это шоу всемирное.Как бы борясь за права Челоаека,нац меньшинств,они ломятся в чужие страны,идет война,разруха и ничьи права Запад не интересует.Им пофиг кто от снарядов умирает,женщина,мужчина,дети,гей.Им все равно,о Праве на жизнь резко забывают.Та же Украина!