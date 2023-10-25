Актриса Тамара Семина отмечает 85-летие

Российской и советской актрисе Тамаре Семиной исполнилось 85 лет. Она снималась в кино с 1958 года, сыграла Анфису в "Вечном зове", Катюшу Маслову в "Воскресении", Раечку в "Золотом теленке", Ирину в "Трактире на Пятницкой" и десятки других ролей в кино и театре.