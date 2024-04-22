Наместников забил «Колорадо» в 1-м матче плей-офф НХЛ

Владислав Наместников забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (7:6, 1-0). За 9:24 (1:14 – в большинстве) у форварда «Виннипега» 2 броска в створ ворот, 2 хита, 50% выигранных вбрасываний (1 из 2), полезность – «0».
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