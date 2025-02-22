НАТО на распутье: США рассматривают вывод войск из Европы Ирэн ОрлонскаяЗападные средства массовой информации, включая американскую Financial Times и немецкую Bild, сообщили о возможном соглашении между Россией и США по поводу вывода войск НАТО из Европы.
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