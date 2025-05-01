Джимми Батлер: «Мы будем в порядке. А выступление скамейки было вдохновляющим»

«Голден Стэйт» уступал на 27 очков к перерыву. Лидеры команды отыграли 25 минут в матче и менее. Стив Керр заменил основу в 3-й четверти и дал возможность выступить всем игрокам ротации, кроме болеющего Джонатана Куминги.