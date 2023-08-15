Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Глава государства Российская Федерация (Федерация!!!) вносит гигантский вклад в укрепление обороноспособности и сувер...Путин: Россия гот...
  • Надежда Белугина
    Нашему президенту дома начатых дел полно. Помним дипломата. которого из-за спины... Тут не до мальчишества...Турция ожидает Пу...
  • Svetlana Malovik
    Вот пусть Эрдоган и приезжает. Незачем Путину туда ехать! Ещё чего!!!Турция ожидает Пу...

Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом

Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом

Коллективного иммунитета можно достигнуть при вакцинации 70% населения Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что в России ожидается подъем заболеваемости гриппом, но при этом он не будет необычным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх