Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом

Коллективного иммунитета можно достигнуть при вакцинации 70% населения Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что в России ожидается подъем заболеваемости гриппом, но при этом он не будет необычным.
Коллективного иммунитета можно достигнуть при вакцинации 70% населения Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о том, что в России ожидается подъем заболеваемости гриппом, но при этом он не будет необычным.
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