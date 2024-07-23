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«Разорваны в клочья, побежали быстрее своего визга»: ВС РФ разнесли оборону ВСУ между Прогрессом и Лозовским, уничтожив натовские подразделения: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, к утру 23.07.24 г.

«Разорваны в клочья, побежали быстрее своего визга»: ВС РФ разнесли оборону ВСУ между Прогрессом и Лозовским, уничтожив натовские подразделения: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, к утру 23.07.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 23 июля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 23.

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