Минобласти Подмосковья выявило 2700 неиспользуемых объектов в 2026

В 2026 году в Подмосковье выявили свыше 2700 неиспользуемых объектов недвижимости. Министр имущественных отношений Алексей Натаров сообщил о планах вовлечь эти объекты в хозяйственный оборот, чтобы повысить их экономическую эффективность.