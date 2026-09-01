Минобласти Подмосковья выявило 2700 неиспользуемых объектов в 2026

В 2026 году в Подмосковье выявили свыше 2700 неиспользуемых объектов недвижимости. Министр имущественных отношений Алексей Натаров сообщил о планах вовлечь эти объекты в хозяйственный оборот, чтобы повысить их экономическую эффективность.
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