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Царьград

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Минобласти Подмосковья выявило 2700 неиспользуемых объектов в 2026

Минобласти Подмосковья выявило 2700 неиспользуемых объектов в 2026

В 2026 году в Подмосковье выявили свыше 2700 неиспользуемых объектов недвижимости. Министр имущественных отношений Алексей Натаров сообщил о планах вовлечь эти объекты в хозяйственный оборот, чтобы повысить их экономическую эффективность.

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