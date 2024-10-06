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Десятки задержанных, ущерб на миллиард: что известно о громком скандале с больницей №20 Петербурга

Десятки задержанных, ущерб на миллиард: что известно о громком скандале с больницей №20 Петербурга

Суд отправил под арест еще четверых фигурантов дела о хищении в больнице Петербурга. Фото: Екатерина Сычкова © URA.

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Комментарии
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Катерина
Я  живу,  где  соседний  город  строили   пленные  немцы.  В  90-х  ломанулись  в  Германию  почти  все.  Но  не  всех  брали. Преимущества  были  у   людей со  СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ.  И  не  только  с  высшим образованием.  Кстати...  советских  чиновников не  брали.
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56 мин.
nik nik
вешать и стрелять😡 СТАЛИНА на них нет. А жаль
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3 мин.
nik nik
Стрелять, 😡 зачем их кормить пожизненно
Ответить
1 мин.

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