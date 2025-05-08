Кортеж Си Цзиньпина выехал по направлению к Кремлю

Кортеж лидера КНР Си Цзиньпина выехал из гостиницы Soluxe Hotel Moscow по направлению к Кремлю.Накануне в гостиницу Soluxe Hotel Moscow, расположенную в районе станции метро «Ботанический сад» на северо-востоке города, прибыл кортеж, в котором находилась делегация во главе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.