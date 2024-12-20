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Юрист Печерей: врачей в РФ продолжат преследовать по уголовным статьям

Юрист Печерей: врачей в РФ продолжат преследовать по уголовным статьям

Госдума приняла закон, защищающий медиков от уголовных преследований по статье 238 УК России. Однако называть это декриминализацией врачебной работы нельзя, заявил медицинский юрист, кандидат медицинских наук Иван Печерей.

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