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Патрик Беверли: «Тейтум и Браун никогда не выиграют титул вместе»

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли считает, что звездный дуэт «Бостона» Джейсон Тейтум – Джейлен Браун не в состоянии привести команду к чемпионству.

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