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Володин: Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года

Володин: Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта 2022 года

Российская Федерация не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи заявления страны о выходе из Совета Европы.

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