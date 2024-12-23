В пригороде Владивостока перекроют трассу в обоих направлениях

В пригороде Владивостока ожидается временное ограничение движения по трассе в обоих направлениях. Автолюбителей предупредили быть внимательнее, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона.
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