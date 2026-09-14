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Московская биржа удлиняет основную сессию на час

Московская биржа удлиняет основную сессию на час

С 14 сентября 2026 года начало основной торговой сессии на Московской бирже сдвигается на 9:00 — так её продолжительность увеличится до 10 часов (до 19:00).

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