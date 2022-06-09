Мировое обозрение

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Представлен смартфон Moto G62 5G со 120-Гц дисплеем и 50-Мп камерой

Представлен смартфон Moto G62 5G со 120-Гц дисплеем и 50-Мп камерой

Компания Motorola анонсировала смартфон среднего уровня Moto G62 5G под управлением операционной системы Android 12 с фирменной пользовательской надстройкой MyUX.

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