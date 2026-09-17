В Волгоградской области ситуация на топливном рынке постепенно стабилизируется. ⚡️⚡️⚡️ Федеральные и региональные власти совместно с топливными компаниями делают все для стабильного обеспечения потребителей топливом: увеличен объем поставок! Кроме этого, облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и УФАС по Волгоградской области ведут постоянный мониторинг, оперативно реагируют на изменение ситуации.