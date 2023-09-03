Россияне купили на 78% меньше лицензионных Windows. Ура, назад к пиратству

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Uri Strukow

К чему статья? Автор не уточнил, какая система стоит у него сейчас на том компе, где была предустановлена Windows 7. Он не написал, какая 7ка была- от начальной до максималки (всего 6 редакций), 32 или 64- и какой он пользовался после визита сисадмина (или сам снес). И переходил ли он на 8ку и затем 10ку платно. Я не пожадничал и заплатил (с Vista 1200р, а с 7ки 400р) поэтому до сих пор имею лицензионный ключ. Но все-равно пользуюсь чем хочу. И всегда пользовался и буду пользоваться.