А у вас на компьютере установлено лицензионное программное обеспечение, или не очень? У меня на ноуте, за которым сейчас вот сижу пишу эти строчки, изначально перед продажей была установлена лицензионная "семёрка", поэтому тут всё "честно".
Россияне купили на 78% меньше лицензионных Windows. Ура, назад к пиратству
Комментарии
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US
Uri Strukow
К чему статья? Автор не уточнил, какая система стоит у него сейчас на том компе, где была предустановлена Windows 7. Он не написал, какая 7ка была- от начальной до максималки (всего 6 редакций), 32 или 64- и какой он пользовался после визита сисадмина (или сам снес). И переходил ли он на 8ку и затем 10ку платно. Я не пожадничал и заплатил (с Vista 1200р, а с 7ки 400р) поэтому до сих пор имею лицензионный ключ. Но все-равно пользуюсь чем хочу. И всегда пользовался и буду пользоваться.
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1 д.
Homo Sapiens
пиратство -- это стыдно для тех, кто исповедует ценности "цивилизованного" Запада и копирастию! Тот же СССР не заморачивался этим, даже были передачи "Запишите на магнитофон", могли и бесплатно распространять фильмы, музыку, книги и т.п.! Без копирастии всё намного лучше!
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1 д.
US
Uri Strukow
Они не признавали наше, мы их. Воровства не было, авторское право имеет ограничение по месту и времени, и должно быть взаимным.
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23 час.
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