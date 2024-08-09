Федор Болтин: «Мера чести – Ленинград»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о знаковом концерте в Ледовом дворце Сегодня исполняется ровно 80 лет со дня окончания самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны – битвы за Ленинград! Весь 1944 год стал для нашего города спасительным и переломным – полное освобождение от фашистской блокады, создание большой народ ной выставки о блокаде в Соляном городке.