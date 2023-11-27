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Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды

Режим ЧС объявлен в Крыму из-за последствий непогоды. Об этом пишет РИА Новости. Из-за непрекращающегося урагана в Крыму часть сетей была повреждена повторно, без электричества остаются 400 тысяч человек, сообщает «Крымэнерго».

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