«Буде-Глимт» с Хайкиным снова обыграл «Рому» в рамках Лиги конференций

Футбол , 08 апр, 00:22 0 Норвежский «Буде-Глимт» нанес еще одно поражение итальянской «Роме» в Лиге конференций Футболисты норвежского «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, снова обыграли на своем поле итальянскую «Рому» в рамках Лиги конференций Футболисты «Буде-Глимт» (Фото: globallookpress) Норвежский «Буде-Глимт», основным вратарем которого является россиянин Никита Хайкин, нанес еще одно поражение итальянской «Роме» в рамках Лиги конференций, обыграв римлян в первом матче 1/4 финала турнира.