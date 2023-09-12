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Пассажиров рейса "Уральских авиалиний" эвакуировали с места посадки

Пассажиров рейса "Уральских авиалиний" эвакуировали с места посадки

По предварительным данным, пострадавших нет, самолёт при посадке не пострадалПассажиров с рейса "Уральских авиалиний" Сочи-Омск, который экстренно приземлился 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области, эвакуировали с места посадки.

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