Пассажиров рейса "Уральских авиалиний" эвакуировали с места посадки

По предварительным данным, пострадавших нет, самолёт при посадке не пострадалПассажиров с рейса "Уральских авиалиний" Сочи-Омск, который экстренно приземлился 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области, эвакуировали с места посадки.