В Уссурийске задержали мужчину, угрожавшего участнику СВО

Вячеслав Денисов

Если у нас в России подойти к большому магазину с парковкой, то возникает подозрение, что все владельцы шикарных иномарок - сплошь инвалиды. На местах для инвалидов не стесняются парковать свои жестянки и шикарные чмары, и мордатые «бизнесмены». Им всем западло протащить по асфальту свою жирную жопу лишние метры. Так и этот мерзавец считает, что ему все позволено. И, судя по всему, так и есть, раз имея многократные нарушения закона, спокойно гуляет и позволяет себе хамить окружающим!