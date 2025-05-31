В России отмечают 94 года со дня создания Военно-транспортной авиации

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. День военно-транспортной авиации (ВТА) отмечается в России — 94 года назад, 1 июня 1931 года, был сформирован опытный воздушно-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа.
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