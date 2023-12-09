Объект критически важной инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в своем Telegram-канале, что в Херсоне получило повреждения здание объекта критической инфраструктуры.
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