Популярный подсластитель может быть связан ростом случаев сердечных приступов и инсультов

Низкокалорийный подсластитель под названием ксилит, используемый во многих продуктах с пониженным содержанием сахара и потребительских товарах, таких как жевательная резинка и зубная паста, может быть связан почти с двойным увеличением риска сердечных приступов и инсультов.
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