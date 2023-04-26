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Губернатор Кубани провел расширенное заседание оргкомитета «Победа»

Губернатор Кубани провел расширенное заседание оргкомитета «Победа»

Никто не забыт, ничто не забыто Один из основных вопросов расширенного заседания краевого организационного комитета «Победа» — восстановление воинских захоронений, мемориалов и обелисков.

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