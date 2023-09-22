Аномальный рост кэша в России. В чём дело? Валентин Катасонов Люди стали больше доверять наличным деньгам До недавнего времени наличная денежная масса в Российской Федерации росла весьма умеренными темпами, которые были существенно ниже темпов роста безналичной денежной массы.