Аномальный рост кэша в России. В чём дело? Валентин Катасонов Люди стали больше доверять наличным деньгам До недавнего времени наличная денежная масса в Российской Федерации росла весьма умеренными темпами, которые были существенно ниже темпов роста безналичной денежной массы.
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