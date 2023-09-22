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Аномальный рост кэша в России. В чём дело?

Аномальный рост кэша в России. В чём дело?

Аномальный рост кэша в России. В чём дело? Валентин Катасонов Люди стали больше доверять наличным деньгам До недавнего времени наличная денежная масса в Российской Федерации росла весьма умеренными темпами, которые были существенно ниже темпов роста безналичной денежной массы.

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