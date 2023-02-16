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Из Челябинска пустят прямой поезд в Симферополь

Из Челябинска пустят прямой поезд в Симферополь

Состав будет курсировать с мая по сентябрь. Сейчас самое время планировать летний отпуск. И перевозчики уже продумали, как комфортнее доставить челябинцев до теплого моря.

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