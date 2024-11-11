Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед парламентскими выборами

Выборы премьер-министра государства пройдут в понедельник Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед выборами премьер-министра в парламенте страны, сообщает информационное агентство «Киодо».
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