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Пьяный лес

Пьяный лес

Пьяный лес Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать про «Пьяный лес».

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Владимир Морж

"То есть в данном случае, учёные точно знают, что ничего не знают, или старательно делают вид, что не знают."
Учёный давно знают давно разгадали эту "загадку". Более того, я лично наблюдал рождение искривления веток сосен (стволов в раннем возрасте).