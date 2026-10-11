Пьяный лес Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам рассказать про «Пьяный лес».
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"То есть в данном случае, учёные точно знают, что ничего не знают, или старательно делают вид, что не знают."
Учёный давно знают давно разгадали эту "загадку". Более того, я лично наблюдал рождение искривления веток сосен (стволов в раннем возрасте).