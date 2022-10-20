Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Чарльз Оливейра: «Махачев – не настоящий претендент. Прямо сейчас он должен был драться с кем-то из пятерки лучших»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра в очередной раз заявил, что Ислам Махачев не достоин чемпионского боя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх