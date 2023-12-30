Кастом на основе Kawasaki W650

Кастом созданный на основе кавазаки W650 голландцем Боем Дженсоном из мастерской Pancake Customs в… минималистичном стиле Несмотря на изменение внешнего вида вмешательство в ходовую часть незначительные: верхняя траверса вилки и кожуха вилки в old school стиле Трудно точно оценить стиль в котором выполнен кастом — боббер, брэт, скремблер (если смотреть на выхлоп), и я не буду.