Кастом на основе Kawasaki W650

Кастом созданный на основе кавазаки W650 голландцем Боем Дженсоном из мастерской Pancake Customs в… минималистичном стиле Несмотря на изменение внешнего вида вмешательство в ходовую часть незначительные: верхняя траверса вилки и кожуха вилки в old school стиле Трудно точно оценить стиль в котором выполнен кастом — боббер, брэт, скремблер (если смотреть на выхлоп), и я не буду.
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