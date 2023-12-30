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Кастом на основе Kawasaki W650

Кастом на основе Kawasaki W650

Кастом созданный на основе кавазаки W650 голландцем Боем Дженсоном из мастерской Pancake Customs в… минималистичном стиле Несмотря на изменение внешнего вида вмешательство в ходовую часть незначительные: верхняя траверса вилки и кожуха вилки в old school стиле Трудно точно оценить стиль в котором выполнен кастом — боббер, брэт, скремблер (если смотреть на выхлоп), и я не буду.

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