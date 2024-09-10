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Начался кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Начался кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы в новом сериале по «Гарри Поттеру»

Джоан Роулинг примет непосредственное участие в создании сериала. «Гарри Поттер и философский камень», 2001 кадр из фильмаHBO Max открыл кастинг на роли Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли в предстоящем сериале «Гарри Поттер» по книгам Джоан Роулинг.

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