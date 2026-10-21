© ShutterstockЖители Липецка заявляют о громких взрывах в небе над городом. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецкач»».
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Откуда летят эти дроны?Бьют по складам,а количество их не уменьшается.Из стран нато?