«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской

У Елены Блиновской новый долг. Как блогер, не выходя из СИЗО, умудрилась задолжать еще полмиллиарда? Сколько всего денег теперь обязана заплатить государству «королева марафонов»? Что сейчас происходит с ее имуществом? И с кем живут дети? Почему блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом? И чем занимается Лерчек вдали от светской жизни? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».