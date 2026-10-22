The legal service of the Mosfilm film concern is conducting a check on the use of an image from Elem Klimov's "Go and See" (1985) as a print on clothes shown in the music video of the performer Egor Creed (Egor Nikolaevich Bulatkin).
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