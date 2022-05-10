Popcaketv

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Никита Пресняков устроил тусовку на даче Аллы Пугачевой

Никита Пресняков устроил тусовку на даче Аллы Пугачевой

Всем хорошо известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже несколько месяцев живут в Израиле. И пока звезды не собираются прилетать в РФ, за их недвижимостью присматривают близкие.

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