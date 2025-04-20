16 лентяев, которые довели это дело до совершенства

Наверно, не найти такого человека, который хоть изредка не любил бы полениться. Но это свойственно всем, а вот некоторые с радостью бы наслаждались ничегонеделанием хоть всю жизнь, ведь что не запрещено, то разрешено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии