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Белый дом: возвращение осуждённого Фогеля является проявлением доброй воли РФ

Белый дом: возвращение осуждённого Фогеля является проявлением доброй воли РФ

Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц после освобождения осуждённого в России за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля заявил, что это «проявление доброй воли со стороны Москвы».

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